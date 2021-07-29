Тато створив робокостюм для сина на візку. Він зміг ходити

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Тато створив робокостюм для сина на візку. Він зміг ходити

1 хвилину тому

Французький інженер-робототехнік Жан-Луї Констанца створив роботизований екзоскелет для свого 16-річного сина Оскара, який дозволяє хлопцеві самостійно ходити.

До цього Оскар пересувався лише у візку.

Жан-Луї – співзасновник компанії, яка виготовляє роботизовані костюми для людей з інвалідністю.

Такі прилади вже закупили лікарні з кількох країн, однак серійне виробництво стане можливим, коли виробникам вдасться зменшити вагу екзоскелета.