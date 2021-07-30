Як виникла дружба

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Як виникла дружба

8 хвилин(и) тому

Як часто ви проводите час із друзями? Телефонуєте їм чи ходите разом у кіно та на коктейлі? Наукові дослідження свідчать про те, що робити це треба частіше.

Адже вже давно доведено, що міцні дружні стосунки уповільнюють старіння та навіть захищають від хвороб.

Тож якщо ви давно не бачилися зі своїми товаришами, сьогодні є привід нагадати їм про себе, бо саме 30 липня світ відзначає Міжнародний день дружби.

Тож не забудьте подзвонити тим, з ким по життю йти легше та веселіше.