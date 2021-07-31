Ти не їдеш: як українку не пустили на Олімпіаду через вагітність

18 хвилин(и) тому

Ольга Ляхова - українська бігунка на дистанцію 800 м, а ще вона - молода мама.

Дівчина мріяла поїхати на Олімпіаду у Токіо, проте через народження дитини їй не дали таку можливість.

І це попри те, що спортсменка здала усі необхідні нормативи.

Тренер олімпійської збірної України пояснив відмову Ользі турботою про її новонароджену доньку.

Водночас Олімпійський комітет цьогоріч дозволив спортсменкам брати із собою на змагання дітей-немовлят.