Смерть Шишова у Києві - самогубство чи вбивство?
Смерть Шишова у Києві - самогубство чи вбивство?
Білоруські громадські активісти, які через політичні переслідування переїхали до України, вважають смерть Віталія Шишова результатом дій спецслужб Республіки Білорусь.
Однак правоохоронні органи розглядають дві версії смерті білоруського активіста - самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня в Києві.
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