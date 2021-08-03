Смерть Шишова у Києві - самогубство чи вбивство?

40 хвилин(и) тому

Білоруські громадські активісти, які через політичні переслідування переїхали до України, вважають смерть Віталія Шишова результатом дій спецслужб Республіки Білорусь.

Однак правоохоронні органи розглядають дві версії смерті білоруського активіста - самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

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