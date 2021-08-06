Чому моряк з Нідерландів в Україні садить картоплю

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Чому моряк з Нідерландів в Україні садить картоплю

8 хвилин(и) тому

16 років тому Генрі Біренс продав бізнес у Нідерландах та переїхав у Яловичі на Рівненщині. Разом із дружиною українкою Любою в Україні він почав займатися фермерством.

Генрі Біренс – колишній моряк. Ходив у рейси механіком на великих суднах і заробив у мореплавній компанії достатньо грошей, щоб не працювати взагалі. Проте вирішив спробувати щось нове у незнайомій країні.

Нині Біренси вирощують близько 20 сортів картоплі. Серед їхніх клієнтів - українські фермери та виробник чипсів.

З формуванням ринку аграрної землі Генрі радить українським власникам не поспішати продавати, а здавати землю в оренду.

Вважає, що держава повинна підтримати дрібних фермерів вигідними кредитами.

Над відео працювали Олексій Бухало та Роман Шикунець.