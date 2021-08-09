Солонець, або "морська спаржа" – нова "фішка" херсонської кухні

Ця скромна на вигляд рослина – одна з небагатьох, яка росте на солоних ґрунтах Причорномор'я. Її біологічна назва – солонець, але місцеві жителі називають її солеросом або "морською спаржею".

Рослина їстівна, на смак нагадує трохи морську капусту.

Віднедавна солонець з'явився в меню херсонських ресторанів, власники яких сподіваються, що страви з екзотичної рослини стануть тим, чим банош є для Закарпаття, а галушки - для Полтавщини.