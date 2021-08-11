Посол Британії Мелінда Сіммонс: "Я - перша із родини, хто зміг повернутися в Україну"

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Посол Британії Мелінда Сіммонс: "Я - перша із родини, хто зміг повернутися в Україну"

13 хвилин(и) тому

Предки Мелінди Сіммонс покинули територію сучасної України наприкінці XIX століття, коли тікали від єврейських погромів у Російській імперії.

Нинішня пані посол Великої Британії в Україні стала першим представником родини, кому вдалося повернутися на батьківську землю.

У великому інтерв'ю Мелінда Сіммонс розповіла кореспондентці ВВС Анастасії Зануді про підтримку Лондоном Києва, проаналізувала, що пішло не так із Будапештським меморандумом, та розказала, як пережила карантин далеко від сім'ї.