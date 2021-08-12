Найманці у Лівії: “Це - царство російських снайперів”

12 серпня 2021

Після Донбасу російські найманці з приватної військової компанії Вагнера воювали й вбивали у Лівії - з'ясували наші кореспонденти.

Під час спільного розслідування Арабська та Російська служби ВВС отримали доступ до планшета та кількох документів, що ймовірно належали найманцям "Вагнера" у Лівії.

Зокрема, там були воєнні карти зон бойових дій з примітками російською мовою та заявка на отримання зброї та техніки.

Ця техніка є на озброєнні лише російської армії, вважають експерти. Кореспондентам ВВС також вдалося отримати докази імовірних злочинів війни, які могли скоїти найманці.

Розслідування Надера Ібрагіма.