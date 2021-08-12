Найманці у Лівії: “Це - царство російських снайперів”
Після Донбасу російські найманці з приватної військової компанії Вагнера воювали й вбивали у Лівії - з'ясували наші кореспонденти.
Під час спільного розслідування Арабська та Російська служби ВВС отримали доступ до планшета та кількох документів, що ймовірно належали найманцям "Вагнера" у Лівії.
Зокрема, там були воєнні карти зон бойових дій з примітками російською мовою та заявка на отримання зброї та техніки.
Ця техніка є на озброєнні лише російської армії, вважають експерти. Кореспондентам ВВС також вдалося отримати докази імовірних злочинів війни, які могли скоїти найманці.
Розслідування Надера Ібрагіма.
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