Бійка Нацкорпусу і поліції біля Офісу Зеленського: газ, бруківка і шини

11 хвилин(и) тому

Представники партії "Національний корпус" і "азовського руху" побилися із поліцією біля Офісу президента.

Учасники політсили прийшли висловити протест проти начебто намірів Зеленського "здати країну".

Непорозуміння із поліцією виникло під час спроби правоохоронців перевірити речі протестувальників. Ті відмовилися показувати вміст принесених сумок та рюкзаків.

Виникла штовханина. Далі - сльозогінний газ, палиці та бруківка.

Під час акції постраждали кілька поліцейських. Нацкорпус також заявляє про постраждалих зі свого боку.