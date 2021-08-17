Українка, яка втекла з Кабула: "Не казала батькам, що лечу в Афганістан"

46 хвилин(и) тому

Кадри штурму кабульського аеропорту людьми, які намагаються втекти від Талібану, облетіли увесь світ.

У той день на летовищі у столиці Афганістану був і літак компанії "Українські крила", що мав евакуювати українців.

Нам вдалося поспілкувались з українкою, яка була на борту того літака і якій вдалося повернутися із Кабула.

Жінка працювала в одній з афганських авіакомпаній. Її розповідь записана анонімно, адже вона не казала родині, що летіть в Афганістан.