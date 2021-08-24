Трипілля - цивілізація, яку приховували комуністи
Трипілля - цивілізація, яку приховували комуністи
Трипільська культура або культурна спільність "Кукутень-Трипілля" - одна з найдревніших цивілізацій у світі.
Її історія розпочалася 7 тисяч років тому, а її сліди почали виявляти у ХІХ столітті. Більш ретельні дослідження припали на ХХ століття, коли більшість земель, на яких вона існувала - в Україні, Молдові, Румунії, - опинилися за Залізною завісою СРСР.
Тому багато її таємниць досі залишаються нерозгаданими.
Матеріал Валерії Ковтун, Антона Іванова і Грішема Таана.
Над матеріалом також працювали Анастасія Грібанова, Олеся Жигалюк, Жанна Безп'ятчук і Роман Лебедь.
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