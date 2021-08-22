Україна-ЄС: броманс довжиною у 30 років

1 година тому

Напередодні 30-річчя Незалежності Володимир Зеленський став четвертим президентом України, що звернувся до Європейського Союзу із закликом надати Києву чітку перспективу членства у ЄС.

Російська агресія поклала край явищу, який українські аналітики називали геополітичним шпагатом.

Попри збої, пов'язані з пандемією, між сторонами діє безвізовий режим, але омріяних на берегах Дніпра перспектив членства — у Брюсселі наразі не малюють.

Натомість вказують на цифри: понад 16 млрд доларів фінансових вливань в Україну у формі грантів і позик — лише за минулі 7 років.