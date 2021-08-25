Амброзія, борщівник і нетреба: рослини, що псують нам життя

57 хвилин(и) тому

Вони живуть із нами поруч і часто неабияк впливають на наше життя.

Друзі чи вороги? Добрі сусіди чи загарбники? Рослини можуть як прикрасити наше життя, так і суттєво його зіпсувати.

Щоб цього не сталося, треба знати їх "в обличчя".

Ми поспілкувалися з експерткою-ботаніком про те, хто росте у нетрях міста та чим може загрожувати знайомство із деякими видами рослин.

Матеріал Анастасії Грібанової та Олега Карп'яка.