Амброзія, борщівник і нетреба: рослини, що псують нам життя
Амброзія, борщівник і нетреба: рослини, що псують нам життя
Вони живуть із нами поруч і часто неабияк впливають на наше життя.
Друзі чи вороги? Добрі сусіди чи загарбники? Рослини можуть як прикрасити наше життя, так і суттєво його зіпсувати.
Щоб цього не сталося, треба знати їх "в обличчя".
Ми поспілкувалися з експерткою-ботаніком про те, хто росте у нетрях міста та чим може загрожувати знайомство із деякими видами рослин.
Матеріал Анастасії Грібанової та Олега Карп’яка.
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