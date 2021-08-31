Таємниця солоного озера на Харківщині

34 хвилин(и) тому

За сотню кілометрів від Харкова розташувалося незвичне озеро.

Воно утворилося понад 50 років тому після вибуху газу на одній з газових вишок. Утворений кратер заповнився солоною водою смарагдового кольору.

Відтоді водойма незмінно вабить туристів, а місцеві радо переказують приїжджим її історію. Не забуваючи додати і кілька містичних легенд.

Над матеріалом працювали: Ганна Чугай, Антон Авіжас та Анастасія Грібанова.