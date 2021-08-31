Таємниця солоного озера на Харківщині
За сотню кілометрів від Харкова розташувалося незвичне озеро.
Воно утворилося понад 50 років тому після вибуху газу на одній з газових вишок. Утворений кратер заповнився солоною водою смарагдового кольору.
Відтоді водойма незмінно вабить туристів, а місцеві радо переказують приїжджим її історію. Не забуваючи додати і кілька містичних легенд.
Над матеріалом працювали: Ганна Чугай, Антон Авіжас та Анастасія Грібанова.
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