Парад Незалежності: землею, небом, водою

17 хвилин(и) тому

"Мрія" у небі над Хрещатиком, кораблі у морі під Одесою та тисячі глядачів у центрі Києва.

Так Україна відзначила 30-річчя своєї Незалежності святковим парадом.

Люди штовхалися у метро та видиралися на паркани, аби хоч краєчком ока подивитися на це дійство.

Можна довго розповідати, що там було, але краще один раз побачити.

Ми зібрали для вас найяскравіші моменти святкового параду.