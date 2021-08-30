Як у румунських Карпатах рубають ліс і до чого тут Ikea
Шведську меблеву компанію-гігант Ikea звинувачують у знищенні цінних пралісів у Румунії.
Ikea є найбільшим власником землі у Румунії та, за свідченням екологів, активно вирубує дерева на тих територіях, що їй належать.
Сама ж Ikea усі звинувачення відкидає і каже, що відповідально розпоряджається лісами та дотримується місцевого законодавства у кожній з країн, де має власні ліси.
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