Як у румунських Карпатах рубають ліс і до чого тут Ikea

33 хвилин(и) тому

Шведську меблеву компанію-гігант Ikea звинувачують у знищенні цінних пралісів у Румунії.

Ikea є найбільшим власником землі у Румунії та, за свідченням екологів, активно вирубує дерева на тих територіях, що їй належать.

Сама ж Ikea усі звинувачення відкидає і каже, що відповідально розпоряджається лісами та дотримується місцевого законодавства у кожній з країн, де має власні ліси.