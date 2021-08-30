За що араби полюбили Буковель і Карпати
За що араби полюбили Буковель і Карпати
Цього літа карпатські курорти вперше в своїй історії масово приймали туристів з країн Перської затоки.
В Україні арабським гостям подобається прохолодна погода, низькі ціни, смачна їжа, а ще – чистота на вулицях і безпека.
Ми поговорили з кількома туристами з Саудівської Аравії, які приїхали до Буковеля, а також дізналися, як місцевий бізнес пристосовується до нових гостей.
Відео Діани Куришко і Олега Карп'яка.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.