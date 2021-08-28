За що араби полюбили Буковель

11 хвилин(и) тому

Цього літа карпатські курорти вперше в своїй історії масово приймали туристів з країн Перської затоки.

В Україні арабським гостям подобається прохолодна погода, низькі ціни, смачна їжа, а ще – чистота на вулицях і безпека.

Ми поговорили з кількома туристами з Саудівської Аравії, які приїхали до Буковеля, а також дізналися, як місцевий бізнес пристосовується до нових гостей.

Відео Діани Куришко і Олега Карп'яка.