Фаршировані бублики й "ананаси" з кабачків - що ми їли у 1990-их

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Фаршировані бублики й "ананаси" з кабачків - що ми їли у 1990-их

24 хвилин(и) тому

Економічна скрута у 1990-их роках і куций вибір продуктів на ринку штовхали українців до незвичних кулінарних рішень.

Аби урізноманітнити раціон, люди вигадували, як із простих продуктів зробити щось смачне.

Ми пригадали деякі з кулінарних креативів свого дитинства і юності.

Над відео працювали Євгенія Ковалевська, Роман Лебедь, Анастасія Грібанова і Сергій Поляков.