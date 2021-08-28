Фаршировані бублики й "ананаси" з кабачків - що ми їли у 1990-их
Фаршировані бублики й "ананаси" з кабачків - що ми їли у 1990-их
Економічна скрута у 1990-их роках і куций вибір продуктів на ринку штовхали українців до незвичних кулінарних рішень.
Аби урізноманітнити раціон, люди вигадували, як із простих продуктів зробити щось смачне.
Ми пригадали деякі з кулінарних креативів свого дитинства і юності.
Над відео працювали Євгенія Ковалевська, Роман Лебедь, Анастасія Грібанова і Сергій Поляков.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.