Про що говорили Зеленський і Байден у Вашингтоні

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Про що говорили Зеленський і Байден у Вашингтоні

14 хвилин(и) тому

У Білому домі відбулася зустріч президентів США і України.

Джо Байден і Володимир Зеленський говорили про мирний процес на Донбасі, анексований Росією Крим, військову допомогу США Україні і перспективи вступу України до НАТО. Також ішлося про газогін "Північний потік-2", з якого США в травні зняли санкцій, викликавши обурення Києва.

Після зустрічі глави держав не вийшли пресконференцію, обмежившись спільною письмовою заявою.

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Джо Байден і Володимир Зеленський говорили про мирний процес на Донбасі, анексований Росією Крим, військову допомогу США Україні і перспективи вступу України до НАТО. Також ішлося про газогін "Північний потік-2", з якого США в травні зняли санкцій, викликавши обурення Києва.