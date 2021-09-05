Тенісист Стаховський і його закарпатські вина

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Тенісист Стаховський і його закарпатські вина

13 хвилин(и) тому

Великий теніс, Сергій Жадан і Закарпаття - хіба щось може їх поєднувати?

Так, насправді все дуже просто - у 2015-му році один з найрейтинговіших українських тенісистів Сергій Стаховський, загальну суму призових якого оцінюють у понад 5 мільйонів доларів, взяв в оренду кілька десятків гектарів виноградників у Мужієво, що на Закарпатті.

Тепер під його брендом щороку випускають кілька різновидів червоного і білого вина.

А одного разу під час дегустації це вино надихнуло Сергія Жадана написати кілька поезій.

То чи мають закарпатські вина шанс на покращення іміджу, що саме для вин Стаховського привозять із Франції і як поєднувати спорт і алкоголь - у матеріалі BBC News Україна.

Над відео працювали Олег Карп'як, Олесь Христюк і Роман Лебедь.