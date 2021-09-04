Тенісист Стаховський і його закарпатські вина
Великий теніс, Сергій Жадан і Закарпаття - хіба щось може їх поєднувати?
Так, насправді все дуже просто - у 2015-му році один з найрейтинговіших українських тенісистів Сергій Стаховський, загальну суму призових якого оцінюють у понад 5 мільйонів доларів, взяв в оренду кілька десятків гектарів виноградників у Мужієво, що на Закарпатті.
Тепер під його брендом щороку випускають кілька різновидів червоного і білого вина.
А одного разу під час дегустації це вино надихнуло Сергія Жадана написати кілька поезій.
То чи мають закарпатські вина шанс на покращення іміджу, що саме для вин Стаховського привозять із Франції і як поєднувати спорт і алкоголь - у матеріалі BBC News Україна.
Над відео працювали Олег Карп'як, Олесь Христюк і Роман Лебедь.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски