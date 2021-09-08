Хасиди в Умані - пожежі і святкування

1 година тому

Майже 30 тисяч паломників-хасидів з різних країн прибули до Умані, аби традиційно відсвяткувати Рош-га-Шана.

Минулого року вони здебільшого не змогли зробити цього через карантин.

За порядком у місті стежать тисяча силовиків, а також рятувальники. За час святкування сталося кілька пожеж, але серйозних наслідків немає.

У поліції кажуть, що ситуація в Умані під контролем.