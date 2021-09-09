Сенцов про фільм "Носоріг": у 90-х не було класно

59 хвилин(и) тому

Перший фільм Олега Сенцова, знятий після звільнення з російської тюрми, подаватимуть на Оскар.

Про це режисер розповів ВВС News Україна напередодні прем'єри.

Кримінальну драму "Носоріг" презентують на Венеційському кінофестивалі, куди його відібрали ще на стадії монтажу.

У широкий прокат він вийде у 2022 році.

Днями світ побачив офіційний трейлер. За словами режисера, бюджет фільму - 2,6 мільйона євро, профінансували його Держкіно і міжнародні фонди.

Світовими продажами фільму опікуватиметься британська компанія. Чим приваблює фільм міжнародну аудиторію - у репортажі Ольги Мальчевської.