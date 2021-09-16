Український балет вперше виступив на культовій сцені у Лондоні

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Український балет вперше виступив на культовій сцені у Лондоні

1 година тому

Вперше в історії на сцені одного з найвідоміших театрів Лондона - Sadler's Wells - танцюють солісти балету Національної опери України та знамениті українські танцівники, що прославилися роботою за кордоном.

Зібрав їх усіх разом провідний танцівник Королівського балету та продюсер Іван Путров.

Через пандемію артисти репетирували окремо, а іноді навіть у зумі.

Репортаж Марії Коренюк.