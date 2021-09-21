У Чорнобильських лісах усе частіше зустрічають ведмедів. Унікальні кадри із зони
У Чорнобильських лісах усе частіше зустрічають ведмедів. Унікальні кадри із зони
Їх не було в цих краях ще від початку ХХ століття. Але останніми роками дослідники природи дедалі частіше помічають у Чорнобильській зоні диких ведмедів.
Вперше їх вдалося сфотографувати в 2014 році. Цього літа вони теж кілька разів потрапляли в об'єктиви фотопасток, які вчені розставляють у чорнобильських лісах.
Дослідник дикої природи Сергій Гащак каже, що це лише початок – ведмеді повертаються на землі, які покинула людина.
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