Усик повернувся до Києва "загоювати рани"
Усик повернувся до Києва "загоювати рани"
Тріумфальне повернення боксера Олександра Усика до Києва. В аеропорту його зустрічали рідні і прихильники.
У ніч проти неділі у Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі. Колись вони належали Володимиру Кличкові.
Усі троє суддів віддали перемогу Усику, хоча напередодні бою букмекери пророкували перемогу Джошуа.
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