Усик повернувся до Києва "загоювати рани"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Усик повернувся до Києва "загоювати рани"

22 хвилин(и) тому

Тріумфальне повернення боксера Олександра Усика до Києва. В аеропорту його зустрічали рідні і прихильники.

У ніч проти неділі у Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі. Колись вони належали Володимиру Кличкові.

Усі троє суддів віддали перемогу Усику, хоча напередодні бою букмекери пророкували перемогу Джошуа.