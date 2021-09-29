Ветеран Валерій Маркус: "Ніщо не буває поза політикою"
Валерій Маркус - колишній десантник, який пройшов через бої на Донбасі влітку 2014 року. У 2018-му він видав біографічний воєнний роман "Сліди на дорозі", який називають українським бестселером.
Валерій Маркус також відомий як блогер і автор ютуб-каналу MARKUS.
У розмові з BBC News Україна він поділився спогадами про війну, ставленням до Арсена Авакова і роздумами про українську літературну спільноту.
Маркус також розповів, чим походи в гори нагадують йому війну.
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Тури в Абхазію. Чому Грузія поскаржилась на Україну через турфірму
Чи справді українська турфірма "Кулуар" робила тури в невизнану Абхазію та до чого тут блогер Валерій Маркус.
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