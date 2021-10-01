Хлопчику пересадили серце дорослого: унікальна операція для України

16 хвилин(и) тому

Це - унікальна операція для України, адже такого в нас іще не робили.

Українські лікарі вперше пересадили серце дитині.

13-річний Макс отримав серце 54-річного чоловіка. Дивіться, як відбувалася операція і як тепер почувається юний пацієнт із новим серцем.

Над матеріалом працювали Анастасія Грібанова та Діана Куришко.