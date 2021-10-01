Хлопчику пересадили серце дорослого: унікальна операція для України
Це - унікальна операція для України, адже такого в нас іще не робили.
Українські лікарі вперше пересадили серце дитині.
13-річний Макс отримав серце 54-річного чоловіка. Дивіться, як відбувалася операція і як тепер почувається юний пацієнт із новим серцем.
Над матеріалом працювали Анастасія Грібанова та Діана Куришко.
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