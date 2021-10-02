Як у Грузії Саакашвілі затримували: відео з СІЗО

1 година тому

Грузинська влада оприлюднила відео із затриманим Міхеілом Саакашвілі.

На кадрах двоє силовиків заводять експрезидента до СІЗО поблизу Тбілісі.

Саакашвілі прибув до Грузії напередодні муніципальних виборів з метою "врятувати країну".

Він закликав громадян прийти на вибори, аби протистояти чинній владі, а також вийти на протести після виборів.

Міхеіл Саакашвілі - громадянин України. В українському МЗС вже заявили, що вимагатимуть пояснень щодо причин його затримання від Грузії.