Як у Грузії Саакашвілі затримували: відео з СІЗО
Грузинська влада оприлюднила відео із затриманим Міхеілом Саакашвілі.
На кадрах двоє силовиків заводять експрезидента до СІЗО поблизу Тбілісі.
Саакашвілі прибув до Грузії напередодні муніципальних виборів з метою "врятувати країну".
Він закликав громадян прийти на вибори, аби протистояти чинній владі, а також вийти на протести після виборів.
Міхеіл Саакашвілі - громадянин України. В українському МЗС вже заявили, що вимагатимуть пояснень щодо причин його затримання від Грузії.
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