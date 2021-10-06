Напад на журналістів в Укрексімбанку - що нам відомо

12 хвилин(и) тому

Голову правління державного "Укрексімбанку" Олександра Мецгера відсторонили від роботи після того, як журналісти програми "Схеми" від "Радіо Свобода" оприлюднили відео інциденту з його кабінету.

Спершу у редакції повідомили, що під час запису інтерв'ю Мецгера на їхніх колег напали співробітники банку, заблокували в кабінеті, а Мецгер наказав видалити відео. Свої слова вони підтвердили аудіозаписом. Згодом з'явилося і відео, яке, за словами "Радіо Свобода", вдалося відновити після видалення.

По тому справу почали розслідувати поліція і прокуратура, а Олександр Мецгер скасував анонсовану прес-конференцію.

На робочому місці прокурори його не знайшли і підозру станом на вечір 6 жовтня не вручили.