Дівчинка рятує тварин поруч із фронтом
13-річна Поліна Кирильчук із прифронтового містечка Золоте на Луганщині допомагає бездомним тваринам.
Чимало тварин опинилися на вулиці через війну. Їхні власники поїхали й не повернулися.
Волонтери називають Поліну "маленькою активісткою".
Поліна організувала харчування для таких котів і собак. Вона надає їм першу допомогу й шукає нових господарів.
Дівчинка також займається спортом і творчістю.
Під час гарячої фази війни Поліна залишалася в Золотому. Поруч із їхнім будинком не раз падали снаряди.
Через проблеми зі здоров'ям у неї є інвалідність.
Відео Анастасії Грібанової і Жанни Безп'ятчук.
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