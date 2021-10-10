Дівчинка рятує тварин поруч із фронтом

38 хвилин(и) тому

13-річна Поліна Кирильчук із прифронтового містечка Золоте на Луганщині допомагає бездомним тваринам.

Чимало тварин опинилися на вулиці через війну. Їхні власники поїхали й не повернулися.

Волонтери називають Поліну "маленькою активісткою".

Поліна організувала харчування для таких котів і собак. Вона надає їм першу допомогу й шукає нових господарів.

Дівчинка також займається спортом і творчістю.

Під час гарячої фази війни Поліна залишалася в Золотому. Поруч із їхнім будинком не раз падали снаряди.

Через проблеми зі здоров'ям у неї є інвалідність.

Відео Анастасії Грібанової і Жанни Безп'ятчук.