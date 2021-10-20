Спалах поліомієліту біля Рівного. Чому батьки не вакцинують дітей

1 година тому

На Рівненщині вперше за шість років зафіксували випадок поліомієліту. Захворіла півторарічна дівчинка з багатодітної родини.

Вірус знайшли ще у шістьох її сестричок та братиків.

Батьки свідомо не зробили дитині щеплення. Чи буде вона знову ходити - лікарі не прогнозують. Місяць тому її виписали з лікарні, але і до сьогодні батьки не зробили щеплення ані їй, ані її братам і сестрам.

Востаннє спалах поліомієліту в Україні зареєстрували у 2015 році. Тоді наслідки інфекції ліквідували аж через два роки.

Причиною спалаху називали низький рівень щеплення серед дітей, але і сьогодні чимало батьків не поспішають вакцинувати своїх синів та дочок.

Матеріал Олексія Бухала.