Ковідні жахи у лікарнях: як пацієнти помирають і як їх витягають з того світу

27 хвилин(и) тому

Вони не сплять ночами, їдять раз на день і увесь час проводять на ногах.

Це - будні лікарів, що рятують тяжких хворих у ковідних відділеннях лікарень. Медзаклади України переповнені, техніка не витримує, кисню не вистачає... Пацієнтів, у буквальному сенсі, витягають з того світу.

Лікарі ще сподівались врятувати молоду жінку, але вже наступного дня вона помирає...

Усі як один лікарі кажуть: новий штам Дельта значно агресивніший і жартувати з ним не варто.

Дивіться наш репортаж з лікарень у різних регіонах України.