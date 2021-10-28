Ковідні жахи у лікарнях: як пацієнти помирають і як їх витягають з того світу
Вони не сплять ночами, їдять раз на день і увесь час проводять на ногах.
Це - будні лікарів, що рятують тяжких хворих у ковідних відділеннях лікарень. Медзаклади України переповнені, техніка не витримує, кисню не вистачає... Пацієнтів, у буквальному сенсі, витягають з того світу.
Лікарі ще сподівались врятувати молоду жінку, але вже наступного дня вона помирає...
Усі як один лікарі кажуть: новий штам Дельта значно агресивніший і жартувати з ним не варто.
Дивіться наш репортаж з лікарень у різних регіонах України.
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