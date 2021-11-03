Моршин і меми: як живе місто без ковіду

41 хвилин(и) тому

У останні тижні українське місто Моршин стало ледь не головним мемом у мережі.

І все через його здобутки у боротьбі із коронавірусом. У новинах повідомляли лише про кілька десятків хворих на ковід та жодної госпіталізації. Як місту це вдалося?

Річ у тім, що уряд з міською владою провели експеримент і вакцинували більшу частину дорослого населення.

Та чи справді у Моршині так все безхмарно та чим живе місто - у нашому спецрепортажі.

Над матеріалом працювали: Олексій Бухало та Роман Шикунець.