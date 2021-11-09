Моршин і меми: як живе місто без ковіду?
Моршин і меми: як живе місто без ковіду?
У останні тижні українське місто Моршин стало ледь не головним мемом у мережі.
І все через його здобутки у боротьбі із коронавірусом.
У новинах повідомляли лише про кілька десятків хворих на ковід та жодної госпіталізації. Як місту це вдалося?
Уряд з міською владою провели експеримент і вакцинували більшу частину дорослого населення.
Та чи справді у Моршині так все безхмарно та чим живе місто - у нашому спецрепортажі.
Над матеріалом працювали: Олексій Бухало та Роман Шикунець.
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