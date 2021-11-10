Серіал ВВС - Різнолюди: Фабрика краси
Серіал ВВС - Різнолюди: Фабрика краси
У Південній Кореї пластична хірургія давно стала нормою.
Клініки естетичної медицини тут на кожному кроці, а з усіх бігбордів посміхаються ідеальні красуні, закликаючи перехожих зробити крок назустріч своєму новому життю.
Щороку дедалі більше корейців лягають під ніж, аби змінити риси обличчя, позбутися комплексів та стати впевненішим у собі.
Але справа не лише у цьому. У цій країні вірять, що змінивши зовнішність, можна змінити і долю людини. Чи й справді це так?
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