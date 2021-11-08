"Я втратила пам'ять через ковід"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

"Я втратила пам'ять через ковід"

18 хвилин(и) тому

Рошелль – одна з мільйонів людей по всьому світу, що хворіють на довгий ковід.

Для неї наслідки хвороби стали дійсно руйнівними, адже жінка втратила пам’ять.

Тепер навіть найпростіші повсякденні справи для неї стали справжнім випробуванням. Рошелль більше не може водити машину чи самостійно їздити у магазин.

А щоб запам’ятати бодай щось, жінка записує це на дзеркалі у ванній.