Таємна історія фруктів і овочів із супермаркету

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Таємна історія фруктів і овочів із супермаркету

16 хвилин(и) тому

Кожен фрукт та овоч, який ми купуємо в супермаркеті, пройшов тисячі років розвитку та подолав сотні кілометрів з різних частин планети, перш ніж потрапити до нас.

Наприклад, буряк опинився в Україні у часи Русі з Середземномор’я, шпинат прийшов з Давньої Персії, а картопля з помідорами приплили з Америки, в Європі їх спочатку боялися їсти.

Ботанік Олексій Коваленко розповів про історію здавалось би давно відомих нам продуктів, їхню справжню користь та вітаміни, а також розвіяв міфи про "страшне ГМО", "мертву їжу з мікрохвильовок" та "екологічну продукцію".

Запрошуємо у неймовірну історично-ботанічну подорож полицями супермаркетів.

Над матеріалом працювали В’ячеслав Шрамович та Анастасія Грібанова.