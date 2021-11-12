Що цікавого на борту криголама "Ноосфера": детальна екскурсія українським науковим судном

27 хвилин(и) тому

Криголам "Ноосфера", який Україна цього літа купила в Британії, поки що перебуває в одеському порту і готується до свого першого рейсу на південний полюс з командою українських дослідників.

Судно, яке британці створювали як надпотужну плавучу дослідницьку станцію, має чотири дизельних двигуни і може без проблем розтинати на ходу кригу, товщиною один метр.

Окрім наукового приладдя і лабораторій, на борту є невеликий спортзал, кімнати відпочинку і навіть сауна.

Які ще радості життя чекають на українських полярників? Екскурсію для глядачів ВВС News Україна провів Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру.