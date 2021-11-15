Різнолюди - серіал ВВС. Люди майбутнього

10 хвилин(и) тому

Дехто вважає, що людина більше не еволюціонує. Однак існує і протилежна думка: еволюція триває, проте вже на зовсім іншому рівні.

У сучасному світі дедалі більше ентузіастів експериментують зі своїм тілом, вживляючи собі технологічні розробки та гаджети. Їхня мета – вдосконалити людське тіло і на крок наблизитися до ідеї створення надлюдини.

А деякі вчені переконують: це і є наступний етап еволюції людини. То якими будуть люди майбутнього?