Скільки коштує доїхати з Іраку до Білорусі. Шлях мігранта
Скільки коштує доїхати з Іраку до Білорусі. Шлях мігранта
В Іраку поховали двох біженців, які померли на кордоні Білорусі з Польщею. Вони сподівалися потрапити до Євросоюзу і почати там нове життя.
Для того, аби потрапити до Білорусі, люди платять тисячі доларів за візи і квитки.
Для цього вони розпродають своє майно і займають гроші у знайомих та родичів.
І навіть відео з білорусько-польського кордону не змінюють бажання багатьох в Іраку так само вирушити до Євросоюзу через Білорусь.
Тим часом назад на батьківщину починають повертатися депортовані та зневірені мігранти.
Дивіться наш YouTube. Там більше відео, ніж на сайті.