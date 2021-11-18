Скільки коштує доїхати з Іраку до Білорусі. Шлях мігранта

53 хвилин(и) тому

В Іраку поховали двох біженців, які померли на кордоні Білорусі з Польщею. Вони сподівалися доїхати до Євросоюзу і почати там нове життя.

Для того, аби потрапити до Білорусі, люди платять тисячі доларів за візи і квитки.

Для цього вони розпродають своє майно і займають гроші у знайомих та родичів.

І навіть відео з білорусько-польського кордону не змінюють бажання багатьох в Іраку так само вирушити до Євросоюзу через Білорусь.

Тим часом назад на батьківщину починають повертатися депортовані та зневірені мігранти.