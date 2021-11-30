Різнолюди - серіал ВВС: автотюнінг по-японськи

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Різнолюди - серіал ВВС: автотюнінг по-японськи

46 хвилин(и) тому

Ми живемо у неймовірному світі, сповненому див і диваків. І дивацтвам цим немає меж.

Хтось живе рутиною, хтось - перетворює життя на свято кожного дня.

Мабуть, цим і керуються японські автолюбителі, які за допомогою тюнінгу трансформують свої машини у справжні витвори мистецтва. Ось, що значить жити й кататися із шиком.

І якщо ви завжди вважали Японію країною консервативних цінностей, то переконаєтеся, що такий висновок передчасний.