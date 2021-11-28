Різнолюди - серіал ВВС: автотюнінг по-японськи
Ми живемо у неймовірному світі, сповненому див і диваків. І дивацтвам цим немає меж.
Хтось живе рутиною, хтось - перетворює життя на свято кожного дня.
Мабуть, цим і керуються японські автолюбителі, які за допомогою автотюнінгу трансформують свої машини у справжні витвори мистецтва. Ось, що значить жити й кататися із шиком.
І якщо ви завжди вважали Японію країною консервативних цінностей, то переконаєтеся, що такий висновок дуже передчасний.
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