Ляшко - про нову хвилю ковіду і бустерну дозу

1 година тому

Нова хвиля коронавірусу може прийти до України вже наприкінці січня, якщо не втрутяться нові мутації і цього не станеться ще раніше - так вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Проте сподівається, що смертей під час четвертої хвилі буде менше, якщо українці масово підуть вакцинуватися.

Про те, наскільки небезпечним може бути Омікрон, а також коли українці можуть отримати бустерну дозу вакцини, він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.