Пенсія для чотирилапих. Як у Чернігові рятують літніх собак
Пенсія для чотирилапих. Як у Чернігові рятують літніх собак
Ветеринарно-стерилізаційний центр Чернігова запустив проєкт для допомоги безпритульним старим собакам.
Вуличних літніх чотирилапих привозять сюди з вулиці. Тут їх лікують, вигулюють, дають дах над головою і їжу.
У прихистку - десятки собак, із них 12 повністю сліпих.
Деяким хвостикам вдалося знайти люблячих господарів. Спанік - саме такий щасливчик.
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