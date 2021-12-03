"Нам нічого не вдалося". Як мігранти повертаються з Білорусі в нікуди

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"Нам нічого не вдалося". Як мігранти повертаються з Білорусі в нікуди

1 година тому

Понад 1000 мігрантів повернулися з Білорусі до Іраку.

Більшість тих, хто перебував і перебуває на білорусько-польському кордоні, - це курди та єзиди, які втратили рідні землі через конфлікти в регіоні.

Хусейн та Газала прожили сім років у таборі для біженців на півночі Іраку. Покидаючи його кілька тижнів тому, вони думали, що мають шанс потрапити до Євросоюзу з Білорусі.

Але 20 днів по тому вони змушені повернутися з Мінська до Іраку безкоштовним рейсом для репатріантів.