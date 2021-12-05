Різнолюди - серіал ВВС: Бійцівський клуб "Костоломи"

8 хвилин(и) тому

Бути не таким, як всі, - не завжди легко. Якщо ти вирізняєшся з натовпу, то решті це часто не до вподоби.

Особливо, якщо живеш у суспільстві, де люди не надто толерантні до проявів "інакшості".

Фер Салас - гот та діджей з Мексики і він добре знає, що таке нетерпимість, адже сам не раз відчував її на собі.

Щодня у цій країні представники субкультур зазнають цькування, а часом - і фізичних нападів.

Аби захистити себе та своїх друзів, Фер створив бійцівський клуб, де людей навчають відстоювати свої кордони.